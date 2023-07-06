خبير: الاقتصاد المصري نجح في تحويل الأزمات العالمية إلى فرص واعدة

قال محمد أنيس المحلل الاقتصادي، إنَّ النجاح في جذب رؤوس أموال أجنبية بحجم 11 مليار دولار خلال العام الماضي، رغم الأزمة العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد القومي، يؤكد أنَّ الأزمات لها جانب آخر وهو فتح أبواب وفرص جديدة.

تحويل سلسلة الأزمات على الاقتصاد المصري إلى فرص

وأضاف «أنيس» خلال استضافته ببرنامج «مال وأعمال» على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ سلسلة الأزمات التي عايشها الاقتصاد المصري على مدار السنوات الثلاث الماضية وآخرها الأزمة الأوكرانية، أسهمت في المزايا النسبية لمصر بقطاع الطاقة وتحديداً إسالة الغاز الطبيعي وتصديره إلى أوروبا بجانب السماد.

أوروبا سعت للاستفادة من المزايا النسبية لمصر في إنتاج الغاز الطبيعي والسماد

وتابع المحلل الاقتصادي: «رغبة المستهلك وهو القارة الأوروبية في الاستفادة بالميزة النسبية لمصر في إنتاج وإسالة الغاز الطبيعي والسماد بعد أزمته مع روسيا، أسهمت في زيادة الطلب والتدفقات من رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية في هذين القطاعين تحديداً خلال العام الماضي».