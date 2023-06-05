«اتحاد الصناعات»: مصر أصبحت سوقا واعدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

أشاد الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، بالإنجازات التي حققتها وزارة البترول والثروة المعدنية خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتي ترتب عليها تقدّم مصر 10 مراكز في مؤشر جاذبية الدول بقطاع الطاقة المتجددة ومؤشرات الأداء البيئي وفقاُ للتقارير العالمية بمناسبة اليوم العالمي للبيئة عام 2023 في الخامس من يونيو كل عام.

جذب فرص الاستثمار الأجنبي المباشر

وأوضح سعد الدين في بيان صحفي، بأن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر من القطاعات الاستثمارية الواعدة في جذب فرص الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يتمتع بفرص نمو كبيرة جاذبة لرؤوس الأموال.

وأعرب الدكتور محمد سعد الدين عن تفاؤله الكبير في مستقبل مصر اقتصاديا ودولياً بعد تربعها على عرش كبرى الدول المنتجة للطاقة من مختلف مصادرها.

تقدم مصر 10مراكز في مؤشر جاذبية الدول بقطاع الطاقة المتجددة

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقدم مصر 10مراكز في مؤشر جاذبية الدول في قطاع الطاقة المتجددة، وهو مؤشر يهدف إلى قياس الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة بالإضافة إلى تقديم نظرة متعمقة داخل سوق الطاقة المتجددة والتحديات التي تواجه مستقبل هذا القطاع، إذ جاءت في المركز رقم 29 في نوفمبر 2022 مقـابل المـركز رقـــم 39 في مارس 2015 وذلك ضمن 40 دولة يتضمنها المؤشر.

كما ارتفعت كمية الطاقة الكهربائية المولدة في مصر من مصادر الطاقة المتجددة (طاقة الرياح/ الطاقة الشمسية) مــن 10.2 جيجا وات/ســاعة عـــام (2020/ 2021) الـى 10.4جيجا وات /ساعة عام (2021/ 2022) بنسبة زيادة قدرها 2%.

من ناحية أخرى أكد رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات بأن مصر اقتحمت السوق العالمية للطاقة من أوسع أبوابها وأصبحت مركزا إقليميا لإنتاج الغاز الطبيعي في شرق المتوسط وتحقيقها مركزاً مهماً في صناعة البتروكيماويات بالمنطقة، واستطاعتها تسويق استخدام الطاقة النظيفة من خلال استضافتها لمؤتمر المناخ (COP27) الماضي على أرضها بشرم الشيخ.