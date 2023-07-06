أشرف العشري لـ القاهرة الإخبارية: أحداث جنين تسببت في استشهاد 13 فلسطينيا

قال أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام، إنه يعتقد أن هناك علاقة بما حدث في إحدى المستوطنات الإسرائيلية منذ دقائق معدودة وما حدث بإطلاق الصاروخ من جنوب لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

محاكمات لقادة الجيش والرئيس الإسرائيلي

وأوضح أشرف العشري، خلال مداخلة «للقاهرة الإخبارية» أن كلا الفريقين هدفهما واحد أن يكون هناك ردة فعل حتى لو كانت بطيئة وقليلة إلا أنها تحمل دلالة رمزية سياسية وأن المقاومة عينها على توجيه رد فعل تجاه ما حدث في جنين في الأيام الثلاثة الماضية.

وأشار مدير تحرير جريدة الأهرام، إلى أن ما حدث في جنين أدى إلى استشهاد 13 فلسطينيا معظمهم مدنيين، وأن العملية العسكرية كانت دعاية لشخص «نتنياهو» لكن على المستوى الأمني والعسكري كانت عملية فاشلة باعتراف الإعلام الإسرائيلي، وأن هناك محاكمات تجرى الآن في إسرائيل لقادة الجيش والرئيس الإسرائيلي نتنياهو بسبب ما حدث.

مناوشات عارضة في جنوب لبنان

وتابع العشري بأن ما حدث في جنوب لبنان هو مناوشات عارضة لم ترق إلى الصدام المسلح بين «حزب الله» والجانب الإسرائيلي حتى أن هذا الأمر تكرر بقوة في شهر أبريل الماضي في شهر رمضان عندما قامت إحدى التنظيمات الفلسطينية بإلقاء ما يقارب ثلاثة أو أربعة صواريخ في اتجاه الأراضي الإسرائيلية واستطاعت إسرائيل أن ترد ببعض العمليات في منطقة أحراش بعيدا عن منطاق بها سكان.