مراسلة «القاهرة الإخبارية»: عدوان نتنياهو على جنين للهروب من أزماته الداخلية

كشفت دانا أبوشمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، في الأراضي المحتلة، تفاصيل جديدة بشأن عدوان الاحتلال على مخيم جنين، معتبرة أنّها محاولة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكسب الشارع اليميني واليساري لصالح الائتلاف الحكومي.

نتنياهو يحاول الهروب من أزماته الداخلية

وأوضحت أبوشمسية، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد في برنامج «هذا المساء» المُذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أنّ البعض يعتبر ما يحدث محاولات من نتنياهو للهروب من أزماته الداخلية على حساب الفلسطينيين، وأنّه شن هذا العدوان تزامنًا مع إعلان قادة الاحتجاجات اليساريين أنّه سيكون هناك تظاهرات أمام مطار بن جوريون القريب من تل أبيب.

وأشارت إلى أنّ البعض يعتبر أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحاول التهرب من المحاكمات التي تلاحقه، مؤكدة أنّ المحكمة استمعت إلى شهادات بشأن تورط نتنياهو في قضايا الفساد، وأنّه يحاول التهرب من هذه المشاكل للحفاظ على الائتلاف الحكومي.