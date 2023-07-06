«القاهرة الإخبارية»: جوتيريش يؤكد مسؤولية إسرائيل عن حماية المدنيين الفلسطينيين

قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إن العمليات العسكرية الإسرائلية في مخيم جنين المكتظ باللاجئين كانت الأسواء عنفا بالضفة الغربية منذ سنوات.

وأضاف أن عودة الأمل للشعب الفلسطيني من خلال عملية سياسية تؤدي لحل الدولتين تسهم في أمن إسرائيل، وفقا لخبر عاجل نقلته «القاهرة الإخبارية».

وتابع «جوتيريش»، أذكّر إسرائيل بصفتها قوة محتلة أن عليها مسؤولية ضمان حماية السكان المدنيين من أعمال عنف.