هيئة دعم الشعب الفلسطيني لـ«القاهرة الإخبارية»: مخاوف من توسع العدوان على جنين

أكد صلاح عبدالعاطي مدير الهيئة المستقلة لدعم الشعب الفلسطيني، أن هناك مخاوف فلسطينية من توسع عدوان قوات الاحتلال على جنين إلى مدن أخرى شمالي الضفة.

قوات الاحتلال تتخذ إجراءات سريعة لبسط كامل سيطرتها على الضفة الغربية

وأوضح مدير هيئة دعم الشعب الفلسطيني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبوزيد عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن قوات الاحتلال تتخذ إجراءات سريعة لبسط كامل سيطرتها على الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن هناك إجماعا لدى قوات الاحتلال على اجتياح جنين ونابلس، مؤكدًا أنه يجب محاكمة قادة إسرائيل دوليا بتهم ممارسة الإرهاب المنظم.

وأشار إلى أن هناك خشية من توسع العدوان خاصة مع استحكام قوات الاحتلال وفرض حصار خانق على مخيم جنين وتدمير البنية التحتية وقطع إمدادات المياه والكهرباء وممارسة التهجير القسري وعمليات التطهير العرقي والقتل خارج إطار القانون عبر استخدام القوة المفرطة والطائرات الجوية والدبابات وأكثر من 1200 جندي من قوات النخبة.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال تواصل جرائمها على مرأى ومسمع من العالم وتضم أراضي المواطنين وأراضي الضفة الغربية إليها.