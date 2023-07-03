«التعاون الخليجي» يدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الصارخة على الشعب الفلسطيني، وآخرها اقتحام مخيم جنين، موضحا في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن «اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلية على مخيم جنين، تمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق والقوانين الدولية، وتعرقل جهود عملية السلام لحل القضية الفلسطينية».

وشدد على «ضرورة التحرك الدولي الفوري لوقف الاعتداءات الوحشية والممارسات القمعية، التي أدت لسقوط عدد من الشهداء والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق»، كما جدد دعوة المجتمع الدولي إلى التدخل سريعا لإعادة إحياء جهود تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وإقامة دولته على أراضي عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.