مدحت صالح: مفاجآت في حفل «الأساتذة» أبرزها موسيقى طلال مداح

قال الفنان مدحت صالح، إنّ حفل «الأساتذة» الذي يُحييه بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، مساء غد الجمعة، سيحمل العديد من المفاجآت، التي يجري الترتيب والتحضير لها منذ فترة، إذ يواصل إجراء البروفة النهائية قبل ساعات من انطلاق الحفل.

وأضاف مدحت صالح، لـ«الوطن»، أنّ «موسيقى طلال مداح ستكون مفاجأة الحفل.. في محاولة للتعبير عن حالة الحب.. والحفل يعد سهرة غنائية لذلك لن تقتصر على الملحنين المصريين فقط»، لافتًا إلى أنه سيُقدم أعمال للموسيقار الكويتي عبد الحميد السيد، ومن لبنان الأخوين رحباني، ومن السعودية سراج عمر.

وأوضح أنه لن يُغنِ أي من أعماله خلال هذا الحفل، إذ سيشدو ألحان جديدة لملحنين مصريين وعرب، قائلاً: «يهمني تراث بلدي.. وأنا دومًا أبحث عن المختلف والملائم لصوتي والمناسب لي».

ومن المُقرر، أن ينطلق حفل «الأساتذة ومدحت صالح»، الساعة الثامنة والنصف مساءً غد الجمعة، وهو الحفل الذي أعلنت دار الأوبرا المصرية نفاد تذاكر دخوله عقب دقائق قليلة من طرحها قبل أيام.

ويهدف المشروع الجديد إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى المصري والعربي، والانتقال بألحانها من شكل التخت التقليدي، إلى الصورة الأوركسترالية الحديثة، دون المساس بالبناء الأساسي للألحان والمقامات.