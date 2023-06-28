مدحت صالح يكشف أسماء «الأساتذة» في حفل 7 يوليو.. 11 نجما من الوطن العربي

بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ودار الأوبرا المصرية، يقام حفل «الأساتذة» لمدحت صالح يوم الجمعة الموافق 7 يوليو المقبل، إذ يعيد به أغاني كبار الموسيقيين بتوزيع جديد بصحبة الأوركسترا.

أسماء «الأساتذة» بحفل مدحت صالح

وكشف مدحت صالح، لـ«الوطن»، عن أسماء «الأساتذة» الذين سيقوم بتقديم أعمالهم خلال الحفل، وهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، رياض السنباطي، محمد فوزي، محمود الشريف، كمال الطويل، بليغ، ومحمد الموجي، ومن الكويت الموسيقار عبد الحميد السيد، ومن لبنان الأخوين رحباني، ومن السعودية سراج عمر.

ويجري مدحت صالح، حاليا، بروفات حفله بشكل مكثف، من أجل إعادة «هرمنة الأغاني» وإضافة آلات موسيقية جديدة لها.