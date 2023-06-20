مدحت صالح: لن أقدم أغاني من ألحان عمر خيرت وهاني شنودة في حفل «الأساتذة»

أكد الفنان مدحت صالح، أنه يواصل التحضير لحفله الغنائي المُرتقب يوم 7 يوليو المُقبل، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن مشروع «الأساتذة»، ويُقدم خلاله باقة غنائية متنوعة، لكنها ليست من أعماله.

وقال مدحت صالح، لـ«الوطن»، إنه سيُغني أعمال مجموعة كبيرة من المُحلنين المصريين والعرب، بعضهم رحلوا عن عالمنا قبل سنوات، لافتًا إلى أنه لن يُغنِ في ذلك الحفل أية أعمال من ألحان عمر خيرت وهاني شنودة، مضيفا أنهما «موسيقيان كبيران، وهذا لن يُقلل من حُبه لهما، لكن بسبب جدول الحفل ومدته، لن أستطع ضم أي من أعمالهما ضمن الأغاني التي سأقدمها».

مدحت صالح يُقدم حفله بالأوبرا على جزئين

وأضاف مدحت صالح أن هناك فرصة بالتأكيد أمام المُطربين، لغناء ألحان عمر خيرت وهاني شنودة وغيرهم، في الحفلات المُقبلة ضمن مشروع «الأساتذة»، لافتًا إلى أنه سيُقدم حفل الأوبرا على جزئين، بما يضمن التركيز وخروج الأداء بشكلٍ متميز.

وأوضح أنه سيُغني خلال الحفل من ألحان محمد عبد الوهاب، ومحمد فوزي، ورياض السنباطي، وكمال الطويل، ومحمد الموجي، وسراج عمر، والأخوان الرحباني وغيرهم.