حلمي عبد الباقي يكشف سبب غياب مصطفى كامل عن عزاء علاء عبد الخالق

كشف الفنان حلمي عبد الباقي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، عن سبب غياب الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، عن عزاء الفنان الراحل علاء عبد الخالق.

سبب غياب مصطفى كامل عن عزاء علاء عبد الخالق

وقال «عبد الباقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الفنان مصطفى كامل، تغيب عن عزاء علاء عبد الخالق، بسبب ارتباطة بعمل في الساحل الشمالي، ولم يتمكن من الاعتذار عن هذا العمل، مشيرا إلى أنه كان يتمنى حضور الجنازة والعزاء.

وغيب الموت، الفنان علاء عبد الخالق، يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 65 عاما، بعد صراع مع المرض.

حضور النجوم في عزاء علاء عبد الخالق

وأقيم عزاء الفنان علاء عبد الخالق، أمس، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد منير، إيهاب توفيق، حميد الشاعري، حنان، محمد محيي، منى عبد الغني، هشام عباس، سامح يسري، سيمون أيمن، بهجت قمر، مي فاروق، وصلاح عبد الله.