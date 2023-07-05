حميد الشاعري وأكرم حسني يستقبلان المعزين في علاء عبد الخالق

حرص الفنان حميد الشاعري، وأكرم حسني، على استقبال المعزين في الفنان علاء عبد الخالق، وذلك بجانب أسرة الراحل.

وحضر منذ قليل، إيهاب توفيق، حنان، محمد محيي، منى عبد الغني، هشام عباس، سامح يسري، سيمون أيمن بهجت قمر، مي فاروق، مصطفى يونس، محمد منير، صلاح عبد الله، لعزاء علاء عبدالخالق المقام بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد.

وفاة علاء عبدالخالق عن عمر يناهز 65 عاما

ورحل عن عالمنا الفنان علاء عبد الخالق في الساعات الأولى من صباح أمس، عن عمر ناهز الـ65 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض دام لفترة طويلة.

وأقيمت صلاة الجنازة على الفنان علاء عبد الخالق، الثلاثاء الماضي بعد صلاة الظهر، وحضر حميد الشاعري، سامح الصريطي، حسام حسني، والفنان محمد محيي، إيهاب توفيق، ومنى عبد الغني، حنان.

وكان آخر ظهور لعلاء عبد الخالق، منذ أشهر قليلة ماضية، إذ كان يحتفل بحفل زفاف ابنته بحضور عدد كبير من نجوم الفن.