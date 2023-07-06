حميد الشاعري يودع الراحل علاء عبد الخالق بكلمات من أغنيته «أصاحب»

حرص الفنان حميد الشاعري، على توديع صديقه الراحل الفنان علاء عبد الخالق، بكلمات خاصة من أغنيتة الشهيرة «أصاحب»، من خلال منشور عبر صفحته على «فيس بوك».

حميد الشاعري يودع علاء عبد الخالق

وكتب الفنان حميد الشاعري: «أصاحب وافترق أوقات.. وتنسى الدنيا ما انساش.. عبير الورد والنسمات.. وإيه يسوى وما يسواش.. أصاحب حزني وزماني.. مكاني خطوتي ما تروح.. أللاقي وافترق تاني.. أداوي الناس وأنا مجروووح.. وداعا علاء».

يذكر أن الفنان حميد الشاعري كانت تربطه صداقة قوية بالفنان علاء عبد الخالق، وأصيب بحالة من الانهيار أثناء تشييع جثمانه من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، مرددا: «أخويا مات»، كما حرص على استقبال المعزين في مسجد الشرطة، بحضور عدد من الفنانين منهم محمد محيي ومنى عبد الغني وهشام عباس وآخرين.