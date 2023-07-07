كيف كانت فرحة ركاب الغواصة تيتان لحظة وصولهم للسفينة تيتانيك؟ (فيديو)

بعد مرور عدة أيام على انفجار الغواصة تيتان التي راح ضيحتها الـ5 ركاب الذين كانوا على متنها خلال رحلة استكشافية لحطام سفينة تيتانيك في المحيط الأطلسي، أظهرت مشاهد للقطات فيديو توثق اللحظات المذهلة التي شاهد فيها ركاب الغواصة تيتان للمرة الأولى غرق السفينة تيتانيك بعد أن غامروا بالنزول إلى قاع المحيط.

لقطات مذهلة لركاب الغواصة تيتان بعد رؤيتهم حطام سفينة تيتانيك

وحسبما ذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية، تُظهر اللقطات من داخل الغواصة تيتان، التي تم تصويرها كجزء من فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية 2022، لمجموعة من الركاب وهم يسافرون لمسافة 2.5 ميل في قاع المحيط حيث تساقطت دموع الركاب وفقدت الكلمات عندما اقتربوا ببطء من حطام كارثة عام 1912 عندما ظهر قوس السفينة المتحلل فجأة.وفي ظلام دامس، مع وجود شعاع من الضوء فقط من غواصة تيتان لارشادهم، أظهرت اللقطات أن الغواصة تنزلق فوق قاع المحيط عندما بدأت البحث عن أنقاض السفينة.

الغواصة تيتان

٠ج

يذكر أن في 18 يونيو الماضي اختفى طاقم الغواصة تيتان السياحية بعد نزولها تحت سطح الماء لاستكشاف حطام السفينة تيتانيك، وكان على متنها رئيس الشركة المنظمة للرحلة، ستوكتون راش، والمليونير شاهزادا داود ذات أصول باكستانية وابنه سليمان، فضلاً عن الملياردير البريطاني هاميش هاردينج، والمستكشف الفرنسي، بول هنري نارجوليه، إذ أن لاحقا جرى الإعلان عن انفجارها في أعماق المحيط الأطلسي بعد نفاد كمية الأكسجين الاحتياطي، مما أدى إلى مصرع جميع ركابها، وتم انتشال حطامها وفتح تحقيق لمعرفة سبب الحادث الكارثي.