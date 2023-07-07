هزة أرضية تضرب تركيا

ضرب زلزال بقوة 2.7 درجة على مقياس ريختر، غرب تركيا، على عمق 5 كيلومترات، دون أنباء عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية جراء زلزال تركيا.

هزة أرضية في تركيا

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة زلزال تركيا، وقعت على مسافة 91 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة دنيزلي الواقعة جنوب غرب البلاد.

هزة أرضية في البرتغال

وفي وقت سابق، ضربت هزة أرضية بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر، جزر الأزور البرتغالية شمال المحيط الأطلسي، على عمق 3 كيلومترات.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت جزر الأزور البرتغالية، على مسافة 54 كيلومترا غرب مدينة هورتا الواقعة في الجزء الغربي من جزر الأزور، وعلى مسافة 1292كيلومتربين الغرب والشمال الغربي من مدينة فنشال الواقعة بالجزء الجنوبي الشرقي لجزيرة ماديرا البرتغالية.