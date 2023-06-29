زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر يهز تركيا

وقع زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر في منطقة جوكسون في كهرمان مرعش في تركيا.

الزلزال وقع على عمق 6.98 كيلومتر

وبحسب المعلومات الواردة في الموقع الإلكتروني لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد»، فقد بلغت قوة الزلزال 4.3 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه في منطقة «جوكسون» في كهرمان مرعش ، وقع على عمق 6.98 كيلومتر.

يُشار إلى أنَّ تركيا شهدت في السادس من فبراير الماضي زلزالين مدمرين ألحقا أضرار كبيرة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات آلاف الأشخاص في جنوب تركيا وشمال سوريا.

تمويل بمليار دولار لتركيا لإعادة بناء المساكن الريفية

وكان البنك الدولي وافق على تقديم تمويل بقيمة مليار دولار لتركيا، لإعادة بناء المساكن الريفية وتحسين المرافق العامة في المناطق التي تضررت من جراء الزلزال الذي وقع جنوبي البلاد في السادس من فبراير.

وجاء في بيان صادر عن البنك، أمس الأربعاء، جاء هذا في إطار مشروع التعافي وإعادة الإعمار من زلزال تركيا، لاستعادة الخدمات الصحية، وإعادة بناء البنية التحتية البلدية المتضررة أو المدمرة.