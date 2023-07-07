مصرع طفل وإصابة 4 آخرين في حادث احتراق سيارة بالدقهلية

لقي طفل مصرعه وأصيب 4 آخرين، صباح اليوم، في مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، إثر اندلاع حريق في سيارة ملاكي.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إطفاء الحريق والسيطرة عليه، ونُقل الجثمان إلى مستشفى الدولي بالمنصورة، والمصابين لتلقي العلاج، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة.

احتراق سيارة على الطريق الدولي

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بوجود بلاغ باحتراق سيارة ملاكي على الطريق الدولي الساحلي في مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، أسفر عن الحادث وفاة طفل وإصابة 4 أشخاص، ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى الدولي والمصابين لتلقي العلاج.

تفاصيل تفحم سيارة

وانتقل ضباط الشرطة والمباحث إلى مكان الواقعة، وتبين من الفحص اصطدام سيارة ملاكي في أثناء الدوران أدى إلى انقلابها واحتراق السيارة على الطريق الدولي الساحلي في مدينة جمصة بالدقهلية، ما تسبب في مصرع «بدر.م.م» 9 سنوات، طالب، وإصابة 4 أشخاص آخرين بحروق في الجسم وكدمات وكسور متفرقة وسجلات في الجسم.

ونُقل جثمان الطفل إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، كما نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.