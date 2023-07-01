مصايف جمصة تستقبل مليون زائر في عيد الأضحى

تحتفل محافظة الدقهلية بثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وتوافد عدد كبير من الزوار على أماكن المتنزهات برفقة ذويهم للاحتفال بأجواء العيد، خاصة مع وجود الملاهي وألعاب الأطفال لاستقبال الزوار وسط أجواء يسودها البهجة والفرحة بين الأطفال وذويهم.

70 ألف زائر لحديقة شجرة الدر بالمنصورة

وقال إبراهيم حمزة، مدير الحدائق بالدقهلية، في تصريح لـ«الوطن»: شهدت الحدائق والمتنزهات خلال ثالث أيام العيد إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين من كافة القرى والمدن بمحافظة الدقهلية وتحديدا حديقة شجرة الدر لأنها تعد قبلة الزائرين وأكبر حديقة في المحافظة، ومن الحدائق الرئيسية التي يقصدها المواطنون برفقة أطفالهم وذويهم، وكان الإقبال الأكبر على الملاهي وألعاب الأطفال المقامة داخل الحديقة كبيرًا، وبلغ عدد الوافدين على حديقة شجرة الدر ما يقرب 70 ألف زائرحتى الآن، وسط تأمينات مشدد.

وأضاف مدير الحدائق: تم عمل صيانة لألعاب الأطفال المختلفة وتصليحها حفاظا على أمنهم وسلامتهم من الخطر وتأمين حياتهم، المقامة داخل الحدائق، كما تواجدت سيارات الإسعاف أرجاء المكان وبالقرب من التجمعات الكبيرة مثل الملاهي وذلك تحسبا لوقوع أي طارئ، بالإضافة إلى تواجد سيارات الشرطة كنوع من التأمين وتخفيف الزحام، وتركيب 10 كشافات إضاءة داخل الحديقة، وإلى الان لم تشهد الحديقة أوالملاهي المقامة بداخل الحديقة أي نوع من أشياء خارجة عن القانون.

مليون شخص في مصيف جمصة السياحي في العيد

وفي نفس السياق أكد المهندس أيمن عزت، رئيس مجلس مدينة جمصة في تصريح لـ«الوطن»، تم استقبال مليون مصطاف لمصيف جمصة السياحي، خلال أيام عيد الأضحى المبارك ويبلغ عدد الشواطيء في مدينة جمصة 18 شاطئا عامًا، وكلهم بالمجان ماعدا شاطئ واحد خاص يبلغ سعر الفرد فيه 100 جنيه والأسرة 300 جنيه فقط، بالإضافة إلى تطوير وتجهيز دورات المياه التي يبلغ عددها 12 دورة مياه كلهم بالمجان وزرع 350 إضاءة ويتم إغلاق الشاطئ في تمام الساعة الخامسة مساء أو السادسة تقريبا وهناك تعليمات مشددة وصارمة وفي حال المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وأشارت محافظة الدقهلية في بيان إلى استمرار تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها من خلال معدات وعمال نظافة والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الاتربة والقمامة بعد رفعها أول بأول بنطاق مراكز ومدن المحافظة خلال أيام عيد الأضحى.