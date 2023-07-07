المفتي يوضح اليوم المستحب لتسمية المولود.. أوصى به النبي

يظل غالبية الأزواج في حيرة بشأن تسمية مولدوهم حتى يوم الولادة، فمنهم من يسميه في يومها، ومنهم من ينتظر أيام، ولكن قد لا يعلم البعض منهم أن هناك يوم مستحب لتسمية المواليد.

الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أوضح اليوم المستحب لتسمية المولود فيه، مشيرا في فتوى عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، أنه يستحب تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته، كما تجوز تسميته قبل السابع وبعده، إذ إن هذا الأمر فيه سعة.

اليوم المستحب لتسمية المولود

وقال مفتي الجمهورية، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم أَمَرَ بتسمية المولود في اليوم السابعِ مِن ولادته، رَوى الترمذي في «سننه» عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَمَرَ بِتَسْمِيَةِ المَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَوَضْعِ الأَذَى عَنْهُ، وَالعَقِّ».

متى يتم تسمية الطفل؟

واستكمل، أنه ورد عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قال: «كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى» رواه أبو داود والتِّرمِذيُّ والنَّسائيُّ وابنُ ماجَهْ في "سننهم".

وقال الإمام النووي في "الأذكار" (ص: 466، ط. دار ابن حزم): [السُّنَّةُ أن يُسَمَّى المولودُ في اليوم السابعِ من ولادته] اهـ.