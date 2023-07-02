هل يجوز إعطاء غير المسلم من لحم الأضحية؟.. المفتي يجيب

توزيع الأضحية من السنن التي يحرص عليها المسلمين في كل عيد أضحى مبارك، سوى على الأهل والجيران وكذلك الفقراء والمحتاجين كما حدد الشرع، ولكن ما حكم إطعام غير المسلم من لحم الأضحية سواء كان من الجيران أو غيره؟.

طعام غير المسلم من لحم الأضحية أمر مشروع

أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على تساؤل حكم إطعام غير المسلم من لحم الأضحية، إن إطعام غير المسلم من لحم الأضحية هو أمر مشروع على وجه الاستحباب؛ لأنه من البر الذي أمر به الشرع ورغَّبَ فيه ودعا إليه، وهو حقٌّ من حقوق الجار على جاره، والاستمرار على فعل ذلك والمداومة عليه يورث بينكم التآلف والصفاء وإرساء روابط التآخي والتعاون، وبث روح الوطنية والتكاتف، وحسن العشرة والجيرة وتقوية الروابط الإنسانية وزيادة الألفة والمحبة.

حكم إطعام غير المسلم من الأضحية

وتابع مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، أن الشرع حث على كل عمل أخلاقي يوطد العلاقات بين الناس بعضهم البعض، وينشئ بينهم روح التعايش والتعاون والمحبة والمؤازرة في وجوه الخير المختلفة، والترغيب في التزاورِ والتوادِّ والتهادي بينهم، من غير نظرٍ إلى دين أو جنس أو لون، وإهداء غير المسلم وبره وإطعامه هو أمر مشروع ثبتت مشروعيته بعموم نصوص الكتاب والسنة المشرفة، واشتهر به الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، ونصَّ عليه العلماء المعتبَرون.