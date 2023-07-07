موضوع خطبة الجمعة اليوم لوزارة الأوقاف: عناية الإسلام بالنشء

تناقش خطبة الجمعة اليوم لوزارة الأوقاف كيفية الاهتمام بالأطفال وفقا لتعاليم الإسلام، وجاءت الخطبة تحت عنوان «عناية الإسلام بالنشء»، وتُفتتح الخطبة بقول الله تعالى «والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، هالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما».

خطبة الجمعة اليوم

وتوضح خطبة الجمعة اليوم أن الدين الإسلامي اهتم بالعناية بالنشئ منذ نعومة أظافرهم، وذلك لأنهم المستقبل بالتالي لابد من تنشئتهم بشكل سليم دينيا ووطنيا وفكريا، كما أن العناية بالنشئ هي مسؤولية الآباء والمعلمين وكل المجتمع حتى يكون هناك جيلا جديدا منتمي لوطنه يبني لا يهدم، ويواجه التحديات والصعوبات بعزيمة وقوة، مشيرة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله سائلا كل راعٍ عما رعاه، أحفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته».

موضوع خطبة الجمعة اليوم

وتشير خطبة الجمعة اليوم لما قاله الإمام الغزالي: «إن الصبي أمانة عند والديه، فإن عود الخير وعلمه، نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة، وشاركه في ثوابه أبواه وكل معلم له ومؤدب»، ولفتت الخطبة إلى أن الإسلام أرشد إلى معاملة النشئ معاملة طيبة وبرفق، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله رفيق يحب الرفق»، وعندما كان النبي يخطب على المنبر إذ أقبل حسن وحسين وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويتعثران، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فحملهما وقال: «إن رأيت هذين يمشيان ويتعثران فلم أصبر حتى نزلت فحملتهما».

وأكدت خطبة الجمعة اليوم، أن الإسلام اهتم بالعناية بالنشئ إيمانيا وأخلاقيا أيضا، حيث ورد عن ابن عباس: «كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت أسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله بك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف».

كما لفتت خطبة الجمعة اليوم لوزارة الأوقاف أن تعليم النشئ تعليما صحيحا يؤدي إلى بناء مجتمع سوي ومتناسق.