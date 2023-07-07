موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والمحافظات
كتب:
هبهَ وهـدان
09:43 ص | الجمعة 07 يوليو 2023
موعد صلاة الجمعة اليوم
نشرت هيئة المساحة المصرية بيانا تفصيليا بجميع مواعيد الصلاة في القاهرة والمحافظات وعدد من المدن والعواصم العربية ومن بينها موعد صلاة الجمعة اليوم 7 يوليو الجاري، حيث سجلت فروق طفيفه بين المحافظات وبعضها البعض.
وحددت هيئة المساحة عبر موقعها الرسمي الإلكتروني مواقيت الصلاة اليوم وصلاة الجمعة اليوم والتي جاءت كالتالي:
موعد صلاة الجمعة اليوم
موعد صلاة الجمعة في القاهرة 01:01 ظهرًا.
آذان الجمعة في المنصورة الساعة 1:00ظهرًا.
موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية 01:6ظهرًا.
موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح الساعة 1:17 ظهرا.
موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ الساعة 11:02 ظهرًا.
موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ الساعة 12:47 ظهرًا.
موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية الساعة 12:57 ظهرًا.
موعد صلاة الجمعة في دمياط الساعة 12:58ظهرًا.
موعد صلاة الجمعة في البحيرة الساعة 01:04ظهرًا.
موعد صلاة الجمعة في طنطا 1:02 ظهرًا.
صلاة الجمعة في الصعيد
موعد صلاة الجمعة في أسوان 12:53 ظهرًا.
موعد صلاة الجمعة في قنا الساعة 12.54 ظهرًا.
موعد صلاة الجمعة في سوهاج الساعة 12:59 ظهرًا.
موعد صلاة الجمعة في المنيا الساعة 1:03 ظهرًا.
موعد صلاة الجمعة في الأقصر 12:54 ظهرا.
موعد صلاة الجمعة في الفيوم الساعة 01:01ظهرًا.
موعد صلاة الجمعة في أسيوط الساعة 1:01ظهرًا.
موعد آذان الجمعة اليوم في بني سويف الساعة 1:00ظهرًا.