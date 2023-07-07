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«الإفتاء» توضح حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

كتب:

سهيلة هاني
12:08 م | الجمعة 07 يوليو 2023
ما هو حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟.. الإفتاء توضح

ما هو حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟.. الإفتاء توضح

قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، من الأعمال المستحبة في هذا اليوم المبارك، لذا يسعى عدد من المواطنين إلى معرفة حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. 

وأوضحت دار الإفتاء المصرية حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، بأنه وردت آثار كثيرة في فضلها؛ إذ ورد عن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إِلَى عَنَانِ السِّمَاءِ يُضِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ». 

حكم قراءة سورة الكهف

وأضافت دار الإفتاء، خلال إجابتها عن سؤال حكم قراءة سورة الكهف، أنّ المستحب قراءة سورة الكهف في أي وقت من يوم الجمعة وليلتها لا في خصوص الوقت قبل الصلاة، فإذا قرأت في هذا الوقت بالمسجد تأدى بها المستحب، وتجوز قراءتها سرًّا أو جهرًا.

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بقلم سهيلة هاني