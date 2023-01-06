فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. «تنير بين الجمعتين»

يعد يوم الجمعة بمثابة العيد الأسبوعي للمسلمين، لما فيه من خير وبركة، لذا يحرص العديد من العباد في هذا اليوم على طاعة الله عز وجل على أكمل وجه، والاجتهاد في العبادة، إضافة إلى اتباع سنن الرسول في هذا اليوم، ويأتي في مقدمتها قراءة سورة الكهف، ويتساءل الكثيرون عن فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة من أجل الحصول عليه.

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

ونشرت دار الإفتاء المصرية فيديو يشرح فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة عبر قناتها الرسمية على «اليوتيوب»، وقالت إن أفضل وقت لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة هو بداية من غروب شمس الخميس، حيث قال الدكتور محمود عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال الفيديو، إن أفضل وقت لقراءتها يبدأ مع غروب شمس الخميس، ويستمر إلى أن تغرب شمس يوم الجمعة، مؤكدا أنّ للمسلم أن يقرأ سورة الكهف في أي وقت خلال هذه الفترة، ويكون ثوابه كاملا.

ولفتت دار الإفتاء إلى ما ورد في «الأشباه والنظائر» لابن نجيم: «مما اختص به يوم الجمعة قراءة الكهف فيه» اهـ بتصرف، وقال ابن عابدين: «أي في يومها وليلتها والأفضل في أولها مبادرة للخير وحذرًا من الإهمال» اهـ.

ما هو فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟

وعن فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أوضحت دار الإفتاء المصرية في إحدى فتواها عبر موقعها الرسمي على الانترنت، أنّ فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لها كبير، وورد في ذلك العديد من الآيات، مشيرة إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إِلَى عَنَانِ السِّمَاءِ يُضِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ».

وتابعت الإفتاء، أنه جاء في «زاد المعاد» لابن القيم: «من خواص يوم الجمعة قراءة سورة الكهف فيه»، كما أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين.