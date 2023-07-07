فتاة تتعرض للموت بسبب الأمطار والسيول في إسبانيا (فيديو)

تعرضت فتاة إسبانية لخطر الموت، خلال الساعات القليلة الماضية، بمدينة زاراجونا عاصمة منطقة أراجون في شمال إسبانيا، والتي اجتاحتها أمطار شديدة وفيضانات وسيول.

فتاة تتعرض للموت بسبب الفيضانات في إسبانيا

وجرفت السيول القوية السيارة التي كانت بداخلها، وبعد دقائق من الفيضان امتلأت السيارة بالمياه وهددت الفتاة بالموت، إذ حاولت الهرب وأسرعت بفتح باب السيارة والخروج منها إلى سطحها، باحثة عن طريقة للنجاة من الموت.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مشاهد فيديو تظهر لحظة تعرض الفتاة للموت نتيجة السيول والفيضانات، وحاول بعض الأشخاص مساعدتها بطلب النجدة ونصحوها بضرورة الثبات.

توجيهات إسبانية بشأن حالة الطقس السيئ

يذكر أن السلطات الإسبانية، وجهت نداءات وتوجيهات عبر المحطات الإذاعية لسائقي السيارات بألا يخرجوا من منازلهم وحذرتهم من السيول والانجرافات التي ضربت البلاد مشيرة إلى أن المياه الوحلية غمرت مئات المنازل والمباني والمتاجر، بالإضافة الي البرد الثلجي المتساقط بحجم كبير دمر الكثير من الزجاج.