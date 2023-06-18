مصرع 11 شخصا جراء فيضانات جنوب البرازيل

لقي 11 شخصا مصرعهم وفقد 20 آخرين جراء فيضانات ضربت ولاية ريو غراندي دو سول جنوب البرازيل، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وضربت فيضانات وانهيارات أرضية، مناطق واسعة من ولاية ريو جراندي دو سول جنوب البرازيل، أمس الأول الجمعة، بعد هطول أمطار غزيرة سببها إعصار خارج استوائي.

وأسفرت الفيضانات عن تشريد ألفين و330 شخصا، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية. وأعلن عدد من البلديات في وقت سابق، حالة الطوارئ.

إجلاء أكثر من 600 شخصا من منازلهم

كما تضررت 41 بلدية جراء الفيضانات، وتم إجلاء أكثر من 600 شخصا من منازلهم، فيما لايزال نحو 120 ألف منزل وشركة بدون كهرباء في المنطقة.

ودفعت السلطات البرازيلية، بطائرة هليكوبتر، للبحث عن الضحايا في الأحياء التي غمرتها الفيضانات، وفقا لما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

من جانبه، قال حاكم ريو جراندي دو سول البرازيلية، إدواردو ليت، على «تويتر»، إن الأولوية الرئيسية للمسؤولين هي العثور على المفقودين وإنقاذ الأشخاص الذين قد تقطعت بهم السبل بسبب الفيضانات.