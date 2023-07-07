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أكاديمية الشرطة تستضيف فعاليتين تدريبيتين للكوادر العاملة بالداخلية

كتب:

محمد بركات
12:50 م | الجمعة 07 يوليو 2023
اكاديمية الشرطة

اكاديمية الشرطة

استضافت أكاديمية الشرطة بمقر مركز بحوث الشرطة فعاليتين تدريبيتين «الثالثة والرابعة»، اللتين نظمتهما اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال التعريف باللجنة الدولية بالصليب الأحمر وأنشطتها على المستويين المحلى والدولي، لعدد من ضباط الوزارة خلال يومي (4، و5 يوليو 2023م).

تضمن البرنامج التدريبي التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأنشطتها على المستويين المحلى والدولي، وكذا دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في النزاعات المسلحة، فضلاً عن التعريف بالقانون الدولي الإنساني وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بالانفتاح على كافة المنظمات الدولية المعنية، دعماً وتعزيزاً لمسارات التعاون في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط العاملين بها.

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