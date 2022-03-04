قطاع حقوق الإنسان بالداخلية يستقبل وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر

استقبل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية «فيبرازيو كربونى»، المدير الإقليمي للشرق الأوسط والأدنى للجنة الدولية للصليب الأحمر والوفد المرافق له بمقر القطاع.

واستعرض مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، خلال اللقاء أوجه التعاون والتنسيق بين الوزارة واللجنة، وجانب من استراتيجية وزارة الداخلية وجهود الوزارة فى مجال تكريس وإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان والتي تعتمد على العديد من المحاور أبرزها «الخطوات التنفيذية التي اعتمدتها الوزارة للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان وإنفاذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) التي تفضل رئيس الجمهورية بإطلاقها خلال شهر سبتمبر 2021 وتستهدف النهوض بأوضاع حقوق الإنسان على كافة الأصعدة».

نشر وإعلاء ثقافة احترام حقوق الإنسان بين أعضاء هيئة الشرطة

وتضمنت الاستراتيجية نشر وإعلاء ثقافة احترام حقوق الإنسان بين أعضاء هيئة الشرطة من خلال (تنظيم الندوات العلمية والدورات التدريبية – إجراء اللقاءات التثقيفية) وذلك لضمان وكفالة حقوق الإنسان لكافة المواطنين ولاسيما الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا (المرأة – الطفل – ذوى القدرات الخاصة – كبار السن) وتقديم كافة التيسيرات لهم داخل المنشآت الشرطية، والمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تضطلع الوزارة بتنفيذها للمساهمة لتقديم الدعم للمواطنين ومشاركتهم بمختلف المناسبات.

كما تم تأكيد إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للنزلاء المودعين بها فى كافة المجالات وافتتاح مركزي إصلاح وتأهيل (وادى النطرون – بدر) اللذان تم إنشائهما وفقاً لأحدث النظم العقابية المطبقة على مستوى العالم فى إطار مواكبة التطورات المتعلقة بالفلسفة العقابية الحديثة.

وشهد افتتاحهما العديد من ممثلي السفارات الأجنبية بالبلاد ومراسلي الصحف ووكالات الأنباء العالمية والمحلية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ونالا إشادة وإعجاب كافة المشاركين فى الافتتاح.

ومن جانبه أعرب رئيس الوفد عن تقديره لجهود وزارة الداخلية فى دعم وكفالة حقوق الإنسان وصون كرامته، كما أشار لسابقة اضطلاع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالبلاد بتنظيم دورات تدريبية لضباط الشرطة فى مجالات «نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني – الدورات الطبية علاج إصابات الأسلحة النارية – طب الطوارئ – الإسعافات الأولية»، فضلاً عن سابقة اضطلاعه بإلقاء محاضرتين حول التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، لطلاب (السنة الرابعة بكلية الشرطة – معهد معاوني الأمن بقطاع التدريب).

ولاقت الزيارة استحسان وتقدير الوفد والتمسوا استمرار التعاون والتنسيق بين الوزارة واللجنة خاصةً في مجالات التدريب، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تعتمد على أحد وأهم ركائزها الأساسية على إعلاء وترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان.