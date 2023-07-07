أسباب تؤدي إلى تسجيل مديونية وأقساط على كارت عداد الكهرباء.. احذرها

على مدار السنوات القليلة الماضية، اتجه الكثير من المواطنين إلى استبدال عداد الكهرباء التقليدي بالآخر مسبق الدفع، الذي يعمل بنظام شحن كارت العداد وتفعيله به، نظرا لما يتمتع به من عدة مميزات؛ إذ أنه يتيح للمواطنين فرصة استخدام الكهرباء بالقيمة الموجودة في كارت الشحن فقط، دون استهلاكها بإهدار يؤدي إلى ارتفاع قيمة الفاتورة.

وفي كثير من الأحيان، يتعرض مستخدمو عداد الكهرباء مسبق الدفع إلى موقف تسجيل مديونية وأقساط على كارت العداد، نتيجة لعدة أسباب يجهلها أحيانا، ونوضح من خلال هذا التقرير الأسباب التي تؤدي إلى تسجيل أقساط ومديونية على كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع، حتى يحذر المواطنين منها، وفق الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر، والتي جاءت كالتالي:

أسباب وجود مديونية أو أقساط علي كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع

1- في حالة رفع العداد الخاص بالمواطن يؤدي عدم فحص القراءة المخزنة داخل العداد وعمل تسوية بناء على الفحص المعملي إلى إصدار وتسجيل مبلغ على الكارت.

2- في حالة استبدال العداد القديم بعداد الكهرباء مسبق الدفع، ولم يجر تسديد الفواتير المسجلة على العداد القديم يجرى إضافتها على الكارت، وتخصم عند الشحن.

3- في حالات تغيير نشاط الورش يجرى تحميل غرامة معامل القدرة.

4- في حالات زيادة الأحمال والقدرات بالوحدة عن الأحمال المتعاقد عليها، يجرى تحميل فرق القدرات، وتسجيله كمديونية على كارت العداد.

5- في حالة رفع العداد القديم وتركيب عداد جديد، ولم يجر سداد قيمه العداد الجديد نقدا، يتم تقسيط قيمه العداد على الكارت.