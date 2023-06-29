سعر مقايسة تركيب عداد الكهرباء.. الرسوم تختلف من شركة لأخرى

يسعي عدد كبير من مالكي الوحدات السكنية الراغبين في تركيب عداد الكهرباء لأول مرة، لمعرفة سعر مقايسة عداد الكهرباء على مستوي جميع فروع وشبكات وإدارات شركات توزيع الكهرباء على مستوي الجمهورية.

سعر مقايسة عداد الكهرباء

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن سعر مقايسة تركيب عداد الكهرباء للعام الحالي 2023 تختلف باختلاف المعاينة ووفقا لأوامر التوريد لكل شركة من شركات التوزيع التسع المنتشرة بالجمهورية في محافظات الصعيد، لافتا إلى أن سعر المقايسىة يختلف من محافظات القاهرة عن محافظات الدلتا والوجه القبلي ولكن متوسط التركيب والمقايسة تتراوح بين 2000 و3000 جنيه وتزيد بزيادة مساحة العين.

طرق سداد مقايسة عداد الكهرباء 2023

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى أن هناك إمكانية للسداد الإلكتروني لرسوم مقايسة عداد الكهرباء على منصة الخدمات عبر الرابط «https://eservices.eehc.gov.eg/» في حالة إرسال إشعار بقيمة المطالبة أو السداد عبر خدمة فوري للمدفوعات.

تقسيط قيمة المقايسة لعداد الكهرباء عقب قبول طلب التركيب على المنصة

وأضاف المصدر أنه يمكن تقسيط قيمة المقايسة لعداد الكهرباء عقب قبول الطلب وإرسال إشعار بقيمة المقايسة حيث يمكن العميل التوجه إلى أقرب فرع لشركة الكهرباء التابع لها العقار أو من خلال الموقع الإلكتروني.

خطوات التقديم لتركيب عداد الكهرباء

وأوضح المصدر أنه يتم تقديم طلب لتركيب عداد كودي من خلال الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر، ثم منصة خدمات المواطنين، وتسجيل البيانات المطلوبة أو من خلال الرابط https://eservices.eehc.gov.eg/ واتباع الخطوات التالية

- الدخول على خدمة منصة الكهرباء الموحدة.

- تسجيل الدخول برقم التليفون وباسورد.

- اختيار خدمة طلب تحويل من نظام الممارسة للعداد الكودي.

- استكمال البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

- إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي + صورة إيصال ممارسة + باقي الأوراق المطلوبة.

- إرسال الطلب.