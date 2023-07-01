تسجيل قراءة عداد الكهرباء لشهر يوليو 2023.. باق يومان

ينتهي الإثنين المقبل خدمة تسجيل قراءة عداد الكهرباء لشهر يوليو 2023، حيث حددت الشركة الفترة بين 29 إلى يوم 3 في الشهر الجديد للتسجيل، كحد أقصى لإرسال قراءة العدادات التقليدية إلى الشركة، تمهيدا لإصدار الفاتورة الشهرية.

وفي هذا الصدد، واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تسجيل قراءة عداد الكهرباء لشهر يوليو 2023، على هذا النحو:

تسجيل قراءة عداد الكهرباء لشهر يوليو 2023

- تسجيل الدخول على شركة جنوب القاهرة من هنـــا، ثم اختر نوع الخدمة، والضغط على أيقونة قراءة العدادات.

- يجب إدخال الرقم الآلي الخاص بالمستهلك، ثم اختيار متابعة، إدخال مجموعة البيانات المطلوبة، منها رقم العداد، والمنطقة، والعنوان بالضبط، وأخيرًا كتابة قراءة العداد الشهرية، الضغط على أيقونة تسجيل لإتمام العملية بنجاح.

- بالنسبة للمستهلكين الراغبين في الاستعلام عن قيمة الفاتورة الشهرية، يمكن الدخول على نفس الرابط ثم الضغط على الاستعلام عن الفاتورة، وكتابة وتسجيل كل البيانات المطلوبة، ومنها رقم العداد.

كيفية شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع في إجازة عيد الأضحى

وتتيح شركات الكهرباء عدة طرق تمكن المواطنين من شحن الكارت خلال أيام الإجازة، وتتمثل تلك الطرق في الآتي:

- شركات التحصيل الإلكتروني

تتمثل في «مصاري، Bee، أمان، وقتي، تمام، سداد، ممكن، ضامن».

- خاصية NFC

من خلال خاصية NFC المتواجدة في الكثير من الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام الأندرويد أو الـ ios، يمكن شحن عداد الكهرباء عن طريق الهاتف المحمول، ويكون ذلك عن طريق تحميل تطبيق «سهل»، الموجود على بلاي ستور.

- شركة تحصيل فوري

كما تعد شركة فوري من الشركات الرائدة في التحصيل الإلكتروني، إذ أنها تمتلك أكثر من 80 ألف نقطة شحن كروت في مختلف المحافظات المصرية.