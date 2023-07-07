قبل ساعات من نقل عفش زواجه.. مصرع شاب غرقا داخل ترعة بالغربية

لقي شاب في العقد الثالث من العمر مصرعه غرقا، داخل الترعة المارة بمنطقة التنظيم، بمدينة بسيون بمحافظة الغربية، قبل ساعات من نقل عفش زواجه، المقرر إقامته السبت المقبل، وذلك بعد أن انزلقت قدمه حال جلوسه على الشاطئ وممارسة هواية الصيد.

تم استخراج الجثة، ونقلها إلى مستشفى بسيون المركزي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بسيون، ومرفق عمليات الإسعاف بلاغاً، من الأهالي يفيد، بغرق شاب في العقد الثالث من العمر، داخل الترعة المارة بمنطقة التنظيم، أثناء ممارسة هواية الصيد.

استخراج الجثة

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري وبمساعدة الأهالي من انتشال الجثة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، أنها لشخص يدعي حسن الحداد، في العقد الثالث من العمر، ومقيم بمدينة بسيون، لقى مصرعه غرقا، بعد أن انزلقت قدماها حال جلوسه علي الشاطئ لممارسة هواية الصيد.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بسيون المركزي، وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.

نقل عفش الزوجية

وقال إبراهيم السيد أحد جيران الشاب المتوفي، لـ«الوطن»، إنه توفي في ساعات متأخرة من مساء أمس، وأنه كان من المقرر أن يتم نقل عفش الزوجية إلي شقته اليوم عصر الجمعة، استعداد لإقامة حفل الزفاف، الأسبوع المقبل.