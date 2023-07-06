«100 يوم صحة» تقدم 98 ألفا و157 خدمة طبية للمواطنين في الغربية

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة التي تنفذها مديرية الصحة داخل قرى ومدن المحافظة، قدمت حتى اليوم 98 ألفا 157 خدمة طبية، لـ15 ألفا و 388 من خلال 165 فريقا من فرق المبادرات الرئاسية المتحركة والثابتة لتقديم «خدمات فحص صحة المرأة - والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، الأم والجنين، السمعيات، التقزم والأنيميا، كبار السن، قلبك أمانة».

4720 منتفع

وأشار محافظ الغربية إلى أن مبادرة 100 يوم صحة، شملت تنفيذ عدة فعاليات قدمت التثقيف الصحي لنحو 4720 منتفع من خلال فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي والتمريض المدرب على ذلك في جميع الإدارات الصحية بالمحافظة.

قوافل طبية

ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة أن عدد المنتفعين بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي بلغ 4170 منتفع ، بينما استفادت 4573 سيدة من مبادرة صحة المرأة، كما قدمت سيارات القوافل الطبية المتواجدة بالإدارات الخدمات الطبية لعدد 99 حالة والعلاج لعدد 86 منهم إلى جانب الفحص بمبادرة السمعيات ل 171 طفل من حديثي الولادة كما تم فحص 771 سيدة بمبادرة الأم والجنين وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والوسائل لنحو 5373 منتفعة.