وكيل «صحة الشرقية» يتفقد فرق مبادرة 100 يوم والخدمات الطبية بالعاشر من رمضان

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمدينة العاشر من رمضان، بعد تفقد عمل المبادرة الرئاسية بمراكز ومدن بلبيس والزقازيق.

وكيل صحة الشرقية يتفقد مركز الأمراض التنفسية

تفقد وكيل وزارة الصحة مركز الأمراض التنفسية بالحي العاشر غرب، التابع للإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، تأكد خلالها من انتظام سير العمل بالأقسام الطبية المختلفة بالمركز، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى، والتأكد من تواجد الطاقم الطبي بالنوبتجية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وقام بمناظرة سجلات التردد علي المركز، والمرور على الحالات المحجوزة بالقسم الداخلي، ومناظرة الملفات الطبية لمرضى الالتهاب الرئوي، والتأكد من استكمال كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم وتقديم العلاج اللازم وفقاً للبروتوكولات المحددة.

تعزيز خدمة الأخصائي بالعيادات الخارجية

كما وجه الدكتور هشام مسعود بسرعة تعزيز خدمة الأخصائي بالعيادات الخارجية، في بعض التخصصات مثل النساء والتوليد وتنظيم الأسرة، بجانب عيادة الأمراض الباطنية والأطفال والصدر، وزيادة خدمات الرعاية الأولية مثل التطعيمات الروتينية ومعمل الأمراض المتوطنة والتي وجه بها مسبقاً، بجانب استقبال وعلاج الأمراض التنفسية، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، كما تأكد من كفاءة عمل الأجهزة المعملية، وتوافر كافة الفحوصات اللازمة للمرضى، وكفاءة عمل جهاز الأشعة بالمركز.

انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية

جاءت الزيارة الثانية للمركز الطبي بالحي 46، وديوان عام الإدارة الصحية بالعاشر، تابع وكيل الوزارة خلالها عمل الفرق الطبية الثابتة المشاركة في المبادرة الرئاسية 100يوم صحة، في يومها الثالث عشر على التوالي، التي انطلقت يوم الأحد قبل الماضي على مستوى الجمهورية، وتم التأكد من انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية، وتقديم الخدمات الصحية والأساسية للمواطنين، وإجراء كل الفحوصات الطبية لهم، وفقاً لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية 100 مليون صحة، التي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي.