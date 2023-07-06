مقرر ملف الصحة بالحوار الوطني: المستشفيات تقدم أحدث الخدمات الطبية

قالت الدكتورة راندا مصطفى، مقرر لجنة الصحة في الحوار الوطني، إنَّه تم من خلال اللجنة مناقشة ملفات «الرعاية الصحية» و«التأمين الشامل»، مؤكدة على أهمية هذه المنظومة ودورها في التغطية الصحية ووصول العلاج لكافة المواطنين.

مصطفى: منظومة التأمين الشامل ستكفل التوسع بالعديد من الخدمات الطبية

وأضافت «مصطفى» خلال مداخلة هاتفية لشاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ منظومة التأمين الصحي الشامل ستكفل التوسع في تنظيم الأسرة والعلاج على نفقة الدولة وضمان وصول سريع وآمن للخدمة العلاجية، مؤكدة على الإنجازات الطبية والعلاجية في عهد الرئيس السيسي.

المستشفيات المصرية ومستوى الرعاية الصحية

وتابع مقرر لجنة الصحة في الحوار الوطني، «المستشفيات المصرية تقدم أحدث الخدمات الطبية والرعاية ولا يوجد بها أي نقص أو عجز وجميع الخدمات الصحية متاحة خاصة المستشفيات الجامعية التي تمتلك أحدث المعدات الطبية وذلك على مدرا السنوات العشر الأخيرة، أي منذ ثورة 30 يونيو».