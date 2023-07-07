«س و ج» كل ما تريد معرفته عن مدرسة الصحة النفسية بسوهاج.. اضمن وظيفتك

وفرت وزارة الصحة والسكان الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بديل هام للثانوية العامة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بسوهاج، يوفر فرصة عمل عقب التخرج، وهي مدرسة مستشفى سوهاج للصحة النفسية وعلاج الإدمان للبنين، التي تخرج فريق من التمريض المخصص للمستشفى بجانب الخدمات الصحية بتخصصات المستشفي.

أعلنت المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بنين بمستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بنين بمحافظة سوهاج عن قبول دفعة جديدة للعام الدراسي الحالي.

تفاصيل مدرسة الصحة النفسية بسوهاج

تنشر «الوطن» في إطار خدماتها المتعددة لمتابعيها كل المعلومات عن المدرسة للطلاب وهي،

ماهي شروط الالتحاق بالمدرسة؟

حددت أمانة الصحة النفسية عدة شروط الالتحاق بالمدرسة وهي،

_الحصول على الشهادة الإعدادية لطلاب اللغة الانجليزية أولى وثانية فقط.

_التوزيع الجغرافي.

_توافق درجات الطالب مع الحد الأدنى للتنسيق.

_يتم القبول طبقا لأعلى المجاميع بعد اجتياز الاختبارات، حيث يتم قبول 25 طالبا فقط لهذا العام.

ماهو تنسيق مدرسة الصحة النفسية بسوهاج؟

حددت المدرسة التنسيق ب273 درجة كحد أدني.

مميزات الالتحاق بمدرسة الصحة النفسية؟

فترة الدراسة بها 3 أعوام دراسة عملية بالمستشفى وتوفير فرصة عمل فور التخرج بالمستشفى.

ما النطاق الجغرافي لقبول الطلاب بالمدرسة؟

يتم قبول الطلاب البنين من المراكز الإدارية الأقرب من المدرسة فقط وقراها التابعة وهي مركز سوهاج ومركز أخميم و مركز المنشأة ومركز ساقلتة ومركز المراغة.

ماهي اختبارات القدرات للالتحاق بالمدرسة؟

حددت أمانة الصحة النفسية عدة اختبارات للطلاب يجب اجتياز ها منها الإملاء واختبار باللغة العربية واختبار اللغة الإنجليزية واختبار الحاسب الآلي، على أن يكون درجة اجتياز جميع الاختبارات لا تقل عن 70% مع اختبار النفسية وكشف الهيئة والقدرات والكشف الطبي.

ماهي خطوات التقديم للمدرسة؟

بعد اجتياز جميع الاختبارات وتقديم طلب التقديم يتم فتح باب قبول صور ملفات الطلبة للقبول بالمدرسة.

انتظار نتيجة التقديم على رقم الهاتف.

لا يحق للطالب المطالبة بأوراق التقديم في حال عدم القبول

متى موعد التقديم للمدرسة؟

يتم فتح باب التقديم للمدرسة ابتداء من يوم الخميس الموافق 20 يوليو الجاري حتى الأحد الموافق 23 يوليو من نفس الشهر، ويتم استقبال الأوراق بمقر المدرسة بمستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بسوهاج من الساعة 9 صباحا حتى 1 ظهرا، وعند الحاجة لدفعة أخرى سيتم إعلان مد فترة التقديم.

ما الأوراق المطلوبة للتقديم للمدرسة؟

وضحت الأمانة العامة للصحة الأوراق المطلوبة للتقديم للمدرسة وهي،

_صورة شهادة الإعدادية الحديثة.

_صورة بيان النجاح بالدرجات للصف الثالث الإعدادي.

_صورة بطاقة الأب أو الأم بتاريخ عامين سابقين يكون محل الإقامة بهم بمحافظة سوهاج بأحد المراكز التي تقع بنطاق قبول المدرسة.

_شهادة الميلاد للطالب بالكمبيوتر حديثة

_صورة شهادة حسن سير وسلوك.

_6 صور شخصية

_دوسية بلاستيك علية اسم الطالب والمجموع والإدارة التعليمية ورقم التليفون.

ماهي محظورات التقديم للمدرسة؟

يتم التقديم بالمدرسة فقط دون التعامل مع أي أشخاص أو جهات أخرى مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة.