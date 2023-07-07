ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بسرقة حديد سور مدرسة ببنها

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بسرقة الخردة والحديد من المباني والمنشآت بمدينة بنها حيث قاموا مؤخرا بسرقة حديد سور مدرسة 15 مايو الإعدادية ببنها.

حبس المتهمين بسرقة حديد سور مدرسة ببنها

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة الواقعة وطلب تحريات المباحث والتحفظ على المضبوطات

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي بنزع وسرقة حديد يعلو سور مدرسة 15 مايو الإعدادية بنات بمنطقة المنشية في بنها.

تفاصيل سرقة حديد سور مدرسة ببنها

بالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة وأن المتهمين نزعوا الحديد الذي يعلو سور المدرسة الخرساني وهربوا لبيعه لأحد تجار الخردة.

وتبين من تحريات مباحث قسم أول بنها برئاسة المقدم محمد عماد رئيس مباحث القسم، أن وراء الواقعة تشكيل عصابي متخصص في سرقة الحديد وأنهم وراء سرقة حديد سور مدرسة 15 مايو الإعدادية بنات بالمنشية، وهم شخص عاطل من المنشية، واثنين آخرين من منطقة عزبة السوق وتاجر خردة كان يشتري منهم المسروقات وأحيل المتهمين للنيابة التي أمرت بحبسهم وطلب تحريات المباحث.