سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة.. وكثافات نسبية على كوبري أكتوبر

شهدت معظم الطرق والمحاور الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية، وسط انتشار مُكثف من قبل رجال الإدارة العامة للمرور.

سيولة مرورية

شهد كورنيش النيل سيولة مرورية، وهو نفس حال مناطق العتبة والضاهر، وشارع بورسعيد، وميدان رمسيس.

وتمتد السيولة المرورية إلى مسجد النور بالعباسية، كما يشهد كوبري أكتوبر كثافات نسبية للسيارات أمام القادم من الجيزة في اتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات أخرى بالاتجاه العكسي.

بالنسبة للقادم من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر، ونفق الأزهر فالطريق يشهد حالة من السيولة في حركة المرور للقادم من صلاح سالم وحتى ميدان الأوبرا والعكس.

كثافات نسبية على كورنيش حلوان

كما تشهد منطقة حلوان حالة من السيولة المرورية، وبالوصول إلى مسجد الشهيد نجد كثافات نسبية مستمرة حتى الكورنيش وتصل حتى القاهرة الوسطى، وبالاستمرار على نفس الطريق تقل الكثافات تدريجيا ولكنها تعود مرة أخرى بمجرد الوصول لطريق حلوان الكريمات.