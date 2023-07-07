حالات في قانون المرور تؤدي لسحب الرخصة وإلغائها تماما.. اعرفها

يعد قانون المرور أحد القوانين المهمة، التي تمثل أهمية كبيرة في المجتمع المصري، فهو يعمل على تنظيم الطرق والمسارات في الدولة، كما أنه يحفظ سلام وأمن المواطنين في الطرق، حيث سن القانون على القواعد المنظمة لحركة السير في الطرق العامة، والسرعات وغيره من الأمور لضمان سلامة المواطن على الطريق.

حالات إلغاء رخصة القيادة

وقال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن هناك عدد من المخالفات تؤدي إلى سحب رخصة القيادة من السائق، ليس هذا فقط بل إلغائها تماما، وذلك وفقا لما ورد في قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، وتعديلاته في عامي 2021 و2023.

وأضح أن من ضمن الحالات التي تؤدي إلى إلغاء رخصة القيادة، هي أن يتم ضبط المركبة مسيرة في الطريق بدون ترخيص، وفي هذه الحالة لا يجوز إعادتها قبل 3 أشهر، أما عن الحالة الثانية فهي أن يتم ضبط المركبة، مسيرة على الطريق العام بعد أن تم سحب لوحتها، وفي هذه الحالة لا يجوز إعادة الترخيص قبل مضي 90 يوما على إلغاء الترخيص، مؤكدا أن ذلك وفقا لما ورد في المادة رقم 15 من القانون.

تغيير محل الإقامة

ومن ضمن الحالات التي تؤدي إلى إلغاء الرخصة، هي أن يتم ضبط قائد المركبة مرتكبا لفعل مخل بالآداب، أما في حالة تكرار الفعل مرة أخرى، يتم إلغاء الرخصة ولا تعود إلى بعد 6 أشهر، كما أشار لبيب، إلى أنه لابد في حالة تغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى، وأن يقوم المواطن بالإخطار عن ذلك خلال 30 يوما من تاريخ اليوم التالي للتغيير، وإن لم يفعل يُعرض حينها إلى إلغاء الرخصة وفقا لقانون المرور.

وأوضح لبيب، أن من الحالات التي تؤدي لإلغاء رخصة القيادة في قانون المرور، ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها، أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها أو قد أجرى تغيير على بياناتها وفقا للمادة 14 من القانون، يلغى الترخيص من تاريخ الضبط، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضي 3 أشهر على إلغاء الترخيص.