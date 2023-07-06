كل ما تريد معرفته عن اختبار العادم للسيارات في المرور عند الترخيص لأول مرة

يتساءل عدد من المواطنين عن اختبار العادم للسيارات في المرور ومدى خضوع السيارات الجديدة له، ووفق المعلن من الإدارة العامة للمرور على المنصة الرقمية لوزارة الداخلية، بأن السيارات الجديدة لا تخضع لاختبار العادم فهي حالة فنية عالية، ولا يوجد عليها أي تأثير سلبي من العادم.

ما اختبار العادم؟

وكشفت منصة المرور عن أن اختبار العادم للسيارة تستخدمه المرور في الفحص عند تجديد رخصة السيارة، وليس عند الترخيص لأول مرة فهو جهاز اختبار يقيس المحتويات الكيميائية لغازات العادم وهو قياس الانبعاثات الناجمة من الاحتراق داخل محرك السيارة، مع عمل المحرك وخروج غازات العادم يبين الجهاز كمية الملوثات والغازات المكونة لعادم السيارة والتي تتسبب في أضرار بيئية كبيرة.

رفض ترخيص السيارة

وبحسب منصة المرور أن السيارات التي تخرج نسبة عادم كثيفة، يجرى رفض ترخيصها، ويجب على مالك السيارة، أن يصلح تلك الأعطال ثم العودة مرة أخرى للمرور للخضوع إلى الاختبار مرة أخرى، حتى يتمكن من الترخيص، لأن نسبة العادم الكثيفة تتسبب في اضرار بيئة كبيرة ويجب القضاء عليها بإصلاح السيارة أولًا.

مشكلات تظهر على السيارة من اختبار العادم

- مشكلة المغذي (الكربراتير) أو نظام الحقن

- مشكلة الميكانيكية للمحرك

- تسرب التخلخل

- مشكلة نظام الإشعال

- مشكلات في نظام تهوية علبة عمود المرفق الإيجابي positive crankcase ventilation PCV

- انسداد منقي (فلتر الهواء)

- عطل نظام حقن الهواء

- مشكلة في نظام التحكم في التبخر evaporative control system

- مش نظام التحكم عن طريق الحاسب

- حالة الحفاز catalytic

- يجب إجراء الاختبار في مكان جيد التهوية