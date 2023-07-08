وزير الإنتاج الحربي: الرد على 1258 شكوى للوزارة خلال العام الماضي

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرصه على المتابعة الدورية لموقف منظومة الشكاوى بالوزارة بهدف التأكد من التواصل الدائم مع المواطنين والعاملين وتحقيق الاستجابة الفورية لشكواهم والعمل على الرد عليها في أسرع وقت ممكن وفقًا للقوانين واللوائح والاشتراطات المُنظمة، جاء ذلك في ضوء تلقّي الوزير لتقرير من المختصين بالوزارة حول الموقف التنفيذي لمنظومة الشكاوى بالإنتاج الحربي.

منظومة الشكاوى في الإنتاج الحربي

أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أنه يجري تلقي الشكاوى من خلال منظومة الشكاوى بالوزارة وصفحة الوزارة الرسمية على «فيس بوك» ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، لافتًا إلى أنه بمجرد ورود الشكوى يجري توجيهها للقطاعات المختصة لسرعة فحصها والعمل على وضع الاستجابات والردود الأنسب طبقًا لطبيعة كل شكوى.

وأوضح الوزير محمد صلاح، أنه من إنجازات وزارة الإنتاج الحربي خلال العام الماضي الرد على 1258 شكوى بنسبة 100% من الشكاوى الواردة للوزارة، ما يعكس نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا كما يعكس حرص وزارة الإنتاج الحربي على التماشي مع سعي الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين ومحاصرة أوجه الخلل على مختلف المستويات الإدارية والتغلب عليها من خلال فحص الشكاوى الواردة المختلفة ومعالجتها.

توجيهات وزارية

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، بأن الوزير وجّه بقيام المختصين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي بسرعة رفع التقارير الخاصة بمنظومة الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الشكاوى أولا بأول.