«الإنتاج الحربي» تؤمن جسم القطار الكهربائي السريع من «التآكل» بالجلفنة

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، نجاح شركة حلوان للآلات والمعدات التابعة للوزارة، في التعاون مع شركتي قطاع خاص لتنفيذ أعمال الجلفنة لجسم القطار الكهربائي السريع، في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، للجهات التابعة للوزارة، باتباع سياسة الانفتاح للتعاون مع المؤسسات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.

وقال المهندس عزت عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة «الشركة»، إنّها تمتلك مصنعا للجلفنة تم تأسيسه عام 1999 بغرض جلفنة المعادن بالغمر الساخن، وهي أكثر الطرق نجاحا في الحفاظ على المشغولات الحديدية من التآكل، وتصلح هذه الطريقة للعديد من المشغولات مثل أبراج الضغط العالي، وأبراج الجهد المتوسط، وأبراج الجهد المنخفض، وأعمدة الإنارة، والأنابيب ذات الأقطار والاستخدامات المتعددة، ومكونات أجهزة الري المحوري وكذلك المشغولات الصغيرة.

وأضاف «عبد العزيز»، بحسب بيان «الإنتاج الحربي»، أنّه في عام 2019، أعادت شركة إيطالية تأهيل مصنع الجلفنة وأدى ذلك إلى نجاح المصنع إنتاج المنتجات بأعلى جودة وفي وقت قصير ومحققة لجميع المعايير والاشتراطات البيئية والمهنية.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة، أنّ مصنع الجلفنة مقسم إلى عدة قطاعات، وهي قطاع التحميل الخارجي، والذي يتم فيه استلام المنتجات من العملاء، عقب ذلك يتم تحميل المشغولات على المثبتات بقطاع التحميل الداخلي ثم يتم نقل المشغولات ووضعها بقطاع الأحواض والبوتقة والذي يضم 12 حوضا مختلفين منها 8 أحواض معالجة، عقب ذلك يتم نقل المشغولات لقطاع التفريغ بعد إتمام عملية الجلفنة، وفي النهاية يتم نقل المشغولات لقطاع التشطيب، وعقب ذلك يتم تسليم المشغولات للعملاء بعد إتمام عملية الفحص.