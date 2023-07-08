أمين عام الأمم المتحدة: صادرات روسيا وأوكرانيا لا غنى عنها لأمن الغذاء العالمي

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إنَّه لا غنى عن الصادرات الغذائية والأسمدة من الاتحاد الروسي وأوكرانيا، في دعم الأمن الغذائي العالمي، مشددًا على أهمية التنفيذ الكامل والمستمر للاتفاقيات الموقعة في إسطنبول في عام 2022، للمساعدة في ضمان وصول هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية بسلاسة وكفاءة وعلى نطاق واسع.

الاتفاقيات هي عرض نادر للغاية لما يمكن أن يفعله العالم عندما يضع في اعتباره التحديات الكبرى

وأشار جوتيريش، في كلمة له نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أنَّ هذه الاتفاقيات هي عرض نادر للغاية لما يمكن أن يفعله العالم عندما يضع في اعتباره التحديات الكبرى في عصرنا، مضيفًا أنَّ الاتفاقيات تسهم معًا في التخفيضات المستمرة في أسعار المواد الغذائية العالمية، بحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

التزام الأمم المتحدة التام بالبناء على التقدم المحرز بالفعل

وأكّد التزام الأمم المتحدة التام بالبناء على التقدم المحرز بالفعل، وأنَّها على اتصال دائم بمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى إعطاء الأولوية للأمن الغذائي العالمي.