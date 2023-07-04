الأمم المتحدة: العنف في الضفة الغربية المحتلة يجب أن يتوقف

شجب مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، الثلاثاء، دوامة العنف في الضفة الغربية المحتلة وإسرائيل، مشدّدا على وجوب توقف القتل.

تورك: يجب أن يتوقف القتل والإيذاء الجسدي وتدمير الممتلكات

وجاء في بيان لتورك أن «العملية الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة وعملية الدهس في تل أبيب تسلّطان الضوء بشكل مقلق على نمط من الأحداث مألوف للغاية: العنف لا يولّد إلا مزيدا من العنف».

وتابع تورك: «يجب أن يتوقف القتل والإيذاء الجسدي وتدمير الممتلكات».

وقال تورك، إن حجم عملية جنين، بما في ذلك اللجوء المتكرر للغارات الجوية، وتدمير الممتلكات، يطرح تساؤلات جدية حول التقيّد بالقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن بعضاً من الوسائل المعتمدة والأسلحة المستخدمة «مرتبطة بشكل عام بشنّ أعمال عدائية في نزاع مسلّح، وليس بإنفاذ القانون».

وأضاف أن «استخدام الغارات الجوية غير متوافق مع القواعد المطبّقة على صعيد تنفيذ عمليات إنفاذ القانون، في سياق الاحتلال، قد ترقى الوفيات الناجمة عن ضربات جوية كتلك إلى القتل العمد».

الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان

وقال تورك، إن القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية عليها أن تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان في ما يتعلّق باستخدام القوة.

وشدد على أن «هذه المعايير لا تتغيّر لمجرّد أن الهدف المعلن هو مكافحة الإرهاب».

وأشار إلى أن إسرائيل بصفتها «سلطة احتلال» عليها أن تحرص على أن تكون كل العمليات مخططا لها ومدارة بشكل يحدّ من استخدام القوة، وخصوصا القوة الفتاكة.

وأضاف «على إسرائيل أن تحرص أيضاً على تمكين كلّ المصابين من الحصول على الرعاية الطبية في الوقت المناسب».