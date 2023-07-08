وزيرا الزراعة في مصر ولبنان يبحثان تعزيز التعاون وزيادة الصادرات

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني، وبحثا سبل وآليات دفع التعاون المشترك بين مصر ولبنان في المجالات الزراعية المختلفة ومنها تدعيم التكامل الزراعي بين البلدين والتعاون في مجال زيادة الصادرات الزراعية وإزالة أي معوقات أمام تسهيل حركة التبادل الزراعي بين البلدين الشقيقين.

بحث الوزيران كذلك آلية تقديم الدعم والخبرة المصرية في مجال الاستزراع السمكى للأشقاء في لبنان، وكذلك تحسين السلالات في مجال الإنتاج الحيواني والذكاء الاصطناعي، وأيضا مكافحة العفن البني في محصول البطاطس.

من جهته، أعرب وزير الزراعة اللبناني عن سعادته بزيارة القاهرة ولقاء نظيره المصري، مشيدا بالتعاون المثمر والمستمر والبناء مع وزارة الزراعة المصرية كما توجه بالشكر نيابة عن حكومة بلاده إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على تقديم كل أوجه الدعم للأشقاء في لبنان.

حضر اللقاء الدكتور إبراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، وبعض قيادات وزارة الزراعة في مصر ولبنان.