وزير الزراعة: الإفراج عن 200 ألف طن أعلاف ذرة وصويا الأسبوع الماضي

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنَّ الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، مضيفًا أنَّه خلال الأسبوع الماضي تم الإفراج عن 201 ألف طن من الذرة وفول الصويا بقيمة 102 مليون دولار.

إجمالي ما تمّ الإفراج عنه

وأضاف وزير الزراعة، في بيان، أنَّ الإفراج شمل 129 ألف طن من الذرة بقيمة 46 مليون دولار و72 ألف طن من فول الصويا بقيمة 54 مليون دولار وأيضًا إضافات أعلاف بـ2 مليون دولار ليكون إجمالي ما تمّ الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 22 يونيو 2023) 6 ملايين طن بينها 4 ملايين طن ذرة، 2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف بإجمالي مبلغ 3 مليارات دولار.

متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي

وأوضح وزير الزراعة أنَّ هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم ومتابعة من مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.