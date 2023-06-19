وزير الزراعة: الإفراج عن 160 ألف طن أعلاف ذرة وصويا في أسبوع

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه خلال الفترة من 9 يونيو الجاري، حتى 15 يونيو، جرى الإفراج من المواني عن 160 ألف طن أعلاف من الذرة وفول الصويا، بنحو 82 مليون دولار.

وأضاف أن الإفراج شمل 118 ألف طن من الذرة، بنحو 42 مليون دولار، ونحو 42 ألف طن من فول الصويا، بقيمة نحو 31 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بنحو 9 ملايين دولار، ليكون إجمالي ما جرى الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 15 يونيو 2023) 5.8 مليون طن، منها 4.3 مليون طن ذرة، 1.5 مليون طن فول صويا، بإجمالي 2.8 مليار دولار.

وأكد «القصير» أن الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا، وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.