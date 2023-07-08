عادل حمودة يروي شهادات من داخل الكونجرس عن الإخوان: داعمون للإرهاب

قال الكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة، إنه في يوم 11 يوليو عام 2018 تحدث عضو الكونجرس رونالد ديسانتيس، أمام مجلسه قائلا: «لقد رأينا ما حدث عندما سيطر الإخوان على مصر وكانت النتائج مروعة، تحدى محمد مرسي حكم القانون ومنح نفسه سلطة شبه مطلقة، وكرس نواب الإخوان مبادئ الشريعة كمصدر رئيسي للقانون في الدستور المصري وبمفاهيم مغلوطة».

عادل حمودة: عناصر الإخوان دعموا الإرهاب

وأضاف حمودة، خلال تقديم برنامجه «واجه الحقيقة»، الذي يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن عضو الكونجرس استكمل حديثه «استخدمت حكومة مرسي مؤسسات الدولة للترويج للراديكالية الإسلامية، قضت على حرية الصحافة، أطلقت موجة من محاكمات التجديف أي محاكمات المختلفين معها دينيا، ليس هناك شك في أن فروع الإخوان متورطة في الإرهاب».

وأوضح أن رونالد ديسانتيس تابع قائلا: «لم تعد حكومة مرسي والإخوان موجودة لكن الجماعة وأتباعها يواصلون الترويج لأجندتهم في جميع أنحاء الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم»، فيما أكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية السابق روبرت مولر ذلك في شهادته أمام الكونجرس، «عناصر الإخوان هنا وفي الخارج دعموا الإرهاب، لذلك صنفت حكومة الولايات المتحدة عددا من المنتسبين إلى جماعة الإخوان كإرهابيين».