عادل حمودة: الرئيس الإخواني كان مراقبا من التنظيم للسيطرة عليه

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن الرئيس الإخواني محمد مرسي كان رئيسا تحت المراقبة الإخوانية، وكان محاصرا من رجال المرشد، حيث كانوا يسمعونه إذا تكلم، ويتابعونه إذا تحرك، ويسبقونه إلى ما يقرر، ولم يكن محمد مرسي يستطيع الانفراد بمسؤول مهم دون أن يكون معه رجل من رجال مكتب الإرشاد ينقل ما يحدث.

حمودة: التنظيم استأجر شقة قريبة من بيت مرسي للتجسس عليه

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه لبرنامجه «واجه الحقيقة»، والمذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ تنظيم الإخوان استأجر شقة قريبة من بيته لتعرف قيادة التنظيم من يدخل؟ ومن يخرج؟ ليضمن خيرت الشاطر السيطرة على محمد مرسي.

وأوضح عادل حمودة أنّه في أعقاب ذلك تأسست في 7 يوليو 2012 بعد أسبوع واحد من وصول محمد مرسي إلى الحكم، حيث إن الجماعة كانت أقوى من الرئاسة، وأكثر أعداء الرئيس ضررا له هم الأكثر قربا منه، وقد اهانوا وجوده قبل سقوطه.

وأشار حمودة إلى أنّ القيادات الإخوانية البارزة استغلت وجود التنظيم في الحكم لتحقيق المزيد من الثروات، وكوّن خيرت الشاطر مجموعة شركات داخل وخارج مصر، وفي يوم 20 ديسمبر 2012 قدّم المكتب إلى خيرت الشاطر مذكرة من 7 صفحات اقترح فيها أن يؤسس شركة «أوف شور» في جزر كايمان، لإخفاء أموالهم وأصولهم، وتهريب الأموال إلى الخارج.