عادل حمودة: القيادات الإخوانية البارزة استغلت وجود الجماعة في الحكم

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن القيادات الإخوانية البارزة استغلت وجود الجماعة في الحكم لتحقيق المزيد من الثروات، وكون خيرت الشاطر مجموعة شركات داخل وخارج مصر وطلب في نهاية عام 2012 من محاسب يدعى (ع ب) في مكتب (م) للمحاماة والاستشارات القانونية هيكلة شركاته.

حمودة: شركات الأوف شور شركات تختفي فيها أسماء الشركاء وأموالهم واصولهم

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه لبرنامجه «واجه الحقيقة»، والمذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه في يوم 20 ديسمبر 2012 قدم المكتب إلى خيرت الشاطر مذكرة من 7 صفحات اقترح فيها أن يقوم خيرت الشاطر بتأسيس شركة أوف شور في جزر كايمان، وشركات الأوف شور شركات تختفي فيها أسماء الشركاء وأموالهم واصولهم.

وتابع الإعلامي: «كما تقوم كل شركة استثمارية من شركاته بالدخول في شراكة مع مستثمر أجنبي، زالهدف طبعا كان تهريب الأموال إلى الخارج، وثلاثة عدم دخول خيرت الشاطر نفسه في تعاقدات استثمارية بصفته الشخصية حتى يتجنب المسائلة القانونية».

وفند: «لنتوقف عند هذه الرسالة التي وصلت إلى خيرت الشاطر على بريده الإلكتروني، ووصلت الرسالة يوم 31 مارس 2013، ووصلت من شخص يدعي أحمد رجب صاحب شركة أمريكية، أما موضوع الرسالة فهو "توريد أحدث وأقوى وسائل فض المظاهرات العنيفة في العالم».